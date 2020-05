La governatrice del Michigan, la democratica Gretchen Whitmer, prolunga il lockdown nello Stato americano fino al 12 giugno.

Si tratta della sua quinta estensione delle restrizioni per contenere il coronavirus che, probabilmente, farà salire ancora di più i toni dello scontro con i repubblicani e spingerà a nuove proteste in piazza.

Nelle ultime settimane migliaia di persone in Michigan hanno manifestato, anche armate, per chiedere la riapertura dello Stato ma la governatrice non ha ceduto.

"Se vogliamo continuare a ridurre le chance di una seconda ondata e continuare a tutelare i nostri vicini e le nostre famiglie dal coronavirus, allora dobbiamo continuare a fare la nostra parte e stare a casa", ha detto Whitmer.

