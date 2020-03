Per le votazioni del 17 maggio è ancora troppo presto per prendere una decisione.

A causa del coronavirus la vita politica è in stallo: vengono rinviate assemblee di partiti e riunioni a livello comunale. Non è ancora chiaro se le votazioni - federali, cantonali o comunali - previste per il prossimo 17 maggio avranno luogo.

La questione non è ancora stata decisa, ha dichiarato oggi il portavoce del Consiglio federale André Simonazzi alla stampa. La Cancelleria federale è in contatto con i Cantoni per monitorare la situazione. Una decisione sarà presa a tempo debito.

