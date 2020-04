Il premier olandese Mark Rutte ha annunciato ieri in parlamento una proposta olandese per un fondo Ue di emergenza, destinato a coprire i costi sanitari immediati dell'epidemia di coronavirus.

Anche la posizione del governo olandese in merito alle misure necessarie ad affrontare la crisi provocata dalla pandemia di Covid-19 inizia quindi a cambiare.

"Il paese - ha detto Rutte, secondo quanto riferito stanotte dalla Rappresentanza dei Paesi Bassi presso l'Ue, - è solidale con le nazioni che sono colpite sempre più duramente" dalla malattia, "incluse le loro economie: non ci può essere dubbio su questo punto, vogliamo aiutare quei paesi. E non esiste che alcuni paesi non siano in grado di fornire sufficienti cure mediche a causa di una carenza di finanze pubbliche. E per questo che i Paesi Bassi suggeriscono di creare un fondo per il coronavirus separato, alimentato da contributi degli Stati membri, e intende fare un contributo sostanzioso al fondo".

"Non si tratta di prestiti né di garanzie - ha precisato - ma di doni per aiutare persone che hanno bisogno. Il fondo dovrebbe coprire l'assistenza medica per i paesi che sono colpiti duramente e che ne hanno bisogno dal punto di vista finanziario. È della massima importanza che gli Stati membri dell'Ue si aiutino gli uni con gli altri per curare i malati", ha concluso.

