Oltre 100 nuovi casi in Svizzera

Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1052 nuovi casi di coronavirus in Svizzera, portando il totale a 13'213.

I morti sono almeno 235, stando al bilancio diffuso poco fa dall'Ufficio federale della sanità (UFSP), che si basa sui dati ricevuti fino a questa mattina. Ci possono essere pertanto differenze con il conteggio dei cantoni.

Fra questi ultimi, i più colpiti continuano ad essere Ticino, Vaud e Basilea Città. Sono disponibili informazioni relative a 1183 pazienti ricoverati. La loro età varia da 0 a 101 anni, con una media di 70 anni. Quasi il 59% dei ricoverati erano uomini, mentre il 41% donne.

Dal primo caso di Covid-19 confermato in laboratorio il 24 febbraio, il numero di casi ha continuato ad aumentare in Svizzera. Ad oggi sono stati effettuati circa 106'000 test per individuare il virus, dei quali il 12% è risultato essere positivo.

Gli adulti continuano ad essere molto più colpiti dalla malattia rispetto ai bambini. Tra gli over 60, gli uomini sono più colpiti delle donne, mentre sotto i 50 anni è vero il contrario.

