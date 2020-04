In Lombarida sono più di diecimila le persone morte in per il Coronavirus. Sono esattamente 10.022, ha detto in serata in diretta Facebook l'assessore al Welfare della regione Giulio Gallera, spiegando che i morti in una giornata sono stati 300.

Sono in tutto 54.802 i casi positivi al Covid, 1388 più di ieri. I ricoverati in terapia intensiva sono 1.236 (-21), mentre quelli non in terapia intensiva sono 11.796 (+77). Sono stati fatti in Regione in tutto 176.953 tamponi. Il dato della Lombardia rappresenta più della metà dei decessi avvenuti in tutta Italia.

