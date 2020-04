Due infermiere davanti a un pronto soccorso a New York.

Il numero di contagiati dal coronavirus nel mondo ha superato la soglia dei tre milioni, secondo un calcolo della Johns Hopkins University. Il numero dei casi confermati è esattamente 3'083'467.

Il Paese più colpito sono gli Usa, con 1,1 milione di casi. I morti sono 58'265, di cui 2'200 vittime nelle ultime 24 ore. Il totale dei decessi ha superato quello dei soldati Usa morti in Vietnam (58'220).

L'Italia ha intanto superato la soglia dei 200 mila contagiati dall'inizio della pandemia: aumentano guarigioni e decessi mentre la curva dei contagi scende: ieri erano 105'205, 608 meno del giorno precedente.

In Germania la curva risale dopo la fine del lockdown, mentre la Francia e la Spagna frenano sulle riaperture. Si segnala inoltre un forte aumento dei contagi in America Latina, che conta 180'000 contagi e 9'000 morti. Secondo uno studio, potrebbero ammalarsi in tutto il mondo un miliardo di persone.

