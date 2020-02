"I dati in arrivo dalla Cina sull'epidemia di coronavirus continuano a mostrare un rallentamento nei nuovi contagi. Ancora una volta, questo trend ci incoraggia, ma non è ancora tempo per abbassare la guardia".

Lo spiegato il direttore generale dell'Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus nel bollettino quotidiano da Ginevra, aggiungendo che "fino alle sei di questa mattina, ora di Ginevra, la Cina ha riportato 74.675 contagi complessivi, e 2121 morti".

Neuer Inhalt Horizontal Line