L'Organizzazione Mondiale della Sanità ricorda che "il lavaggio delle mani è una delle azioni più efficaci che è possibile intraprendere per ridurre la diffusione di agenti patogeni e prevenire le infezioni, inclusa la Covid-19".

Domani è la Giornata mondiale dell'igiene delle mani che si celebra domani all'insegna dello slogan "Salva delle vite: lavati le mani".

Celebrata ogni anno il 5 maggio, la Giornata sottolinea il ruolo che ognuno può svolgere nella prevenzione delle infezioni, lavando le mani in modo regolare e frequente, e mobilita persone in tutto il mondo per aumentare l'adesione a questo efficace, ma semplice ed economico, strumento di prevenzione.

Nell'ambito della campagna 2020, l'Oms mira a renderlo una "priorità globale" e invita tutta la popolazione a un "cambiamento di comportamento".

Attenzione particolare viene data, in occasione dell'anno a loro dedicato, ad infermieri e ostetriche. L'Oms invita tutti ad applaudirli, il 5 maggio a mezzogiorno, per ringraziarli e riconoscere il loro ruolo fondamentale nella fornitura di cure sanitarie attente all'igiene.

Nel suo appello, infine, l'Oms si rivolge anche ai responsabili politici, invitandoli "a fornire ambienti di lavoro sicuri" e, ai responsabili del controllo delle infezioni per "responsabilizzare" su questo tema gli operatori sanitari.

