La Posta Svizzera trasforma talune filiali che non dispongono di sportelli chiusi per rispettare la distanza sociale tra collaboratori e clientela

In seguito alla decisione del Consiglio federale di proclamare la "situazione straordinaria", anche i vertici della Posta svizzera hanno preso ulteriori misure.

Hanno deciso, in una prima fase, di trasformare le filiali che non dispongono di sportelli chiusi in modo da garantire la necessaria distanza sociale tra i collaboratori e la clientela.

Di conseguenza, talune filiali della Posta stamattina sono temporaneamente chiuse, precisa il gigante giallo in una nota.

