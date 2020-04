Particelle virali del Covid-19 in una foto pubblicata dall'Università Statale di Milano.

Si vede anche la famosa 'corona', nel primo ritratto in bianco e nero del virus SarsCoV2 isolato in Lombardia all'Ospedale Sacco di Milano. L'annuncio in una nota dell'Università Statale di Milano

Le immagini al microscopio elettronico mostrano le particelle virali attaccate alle membrane delle cellule e la loro tipica corona di glicoproteine superficiali.

