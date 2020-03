Settimana di stop alle attività essenziali a partire dal prossimo 28 marzo e rimandato il voto nazionale sulla riforma costituzionale russa che, tra le altre cose, potrebbe permettere al presidente Vladimir Putin di rimanere presidente fino al 2036.

Lo ha annunciato lo stesso Putin in un discorso alla nazione. Il voto era in programma per il 22 aprile, ma è slittato a causa dell'emergenza coronavirus.

La Russia "è riuscita a contenere il coronavirus" fino adesso ma il Paese non è in grado di "bloccare" completamente la minaccia, ha aggiunto il presidente russo, sottolineando che ora è "imperativo" rispettare le indicazioni delle autorità.

Per contenere l'epidemia, Putin ha annunciato che verrà introdotto "una settimana di stop" alle attività "non essenziali", dal 28 marzo al 5 aprile. "State a casa", ha detto Putin in televisione

