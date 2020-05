Visto che domenica prossima i ristoranti saranno ancora chiusi a causa della Covid-19, il ramo alberghiero e gastronomico grigionese ha deciso di rinviare la Festa della mamma al 14 di giugno.

Per ringraziarle non è necessaria una data specifica, sottolinea Gastrograubünden in un comunicato odierno. Dato che i ristoranti potranno riaprire solo il lunedì, un pranzo o un cenone è fuori discussione, aggiunge l'associazione di categoria. Inoltre, le regole sulla distanziamento sociale di sicurezza sarebbero ancora valide.

In occasione della "nuova" Festa della mamma del 14 giugno, potrebbe essere in vigore un ulteriore allentamento delle norme di tutela e magari potrebbero anche essere riaperti i ristoranti delle regioni turistiche, scrive Gastrograubünden. Per l'occasione verrà offerto alle madri un "piccolo regalo".

