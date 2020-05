Il primo ministro spagnolo Pedro Sanchez ha annunciato che i turisti stranieri potranno tornare in sicurezza in Spagna dal primo luglio

"Incoraggio gli spagnoli a pianificare le loro vacanze adesso. Inoltre, a partire da luglio, riprenderà l'ingresso dei turisti stranieri in Spagna in condizioni di sicurezza". Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una conferenza stampa a Madrid.

Intervenendo sulle fasi di riaperture del Paese dall'emergenza coronavirus, Sanchez ha detto: "garantiremo che i turisti non corrano alcun rischio e che non ci portino alcun rischio. Non c'è contrasto tra salute e affari", ha aggiunto.

La Spagna, insieme all'Italia, è stata tra i Paesi più colpiti dall'epidemia di Covid-19 in Europa, dopo la Russia e il Regno Unito.

Lo stesso Sanchez ha pure annunciato che la Liga torna in campo la settimana dell'8 giugno. Il campionato spagnolo di calcio era fermo dal 23 marzo.

