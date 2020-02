Sesta vittima del Coronavirus in Italia

Sesta vittima del Coronavirus in Italia: si tratta di un ottantenne di Castiglione d'Adda, morto all'ospedale Sacco di Milano.

Giovedì scorso l'uomo era stato portato all'ospedale di Lodi per un infarto, stesso giorno in cui era arrivato il 38enne che è stato il primo paziente risultato positivo al virus. L'ottantenne è stato ricoverato in rianimazione e poi, risultato positivo al virus, trasferito al Sacco di Milano dove è deceduto.

