Le prossime apparizioni di Papa Francesco potrebbero essere solo in video.

Allo studio in Vaticano le modalità per proseguire gli appuntamenti che richiamano normalmente molti fedeli. La prima novità ci potrebbero essere con l'Angelus di Papa Francesco di domenica 8 marzo.

Tra le ipotesi c'è anche quella di trasmetterlo solo in video considerato che comunque, per quanto ci sia una diminuzione di fedeli a causa del coronavirus, ai controlli ci sono sempre file e assembramenti. Analoga decisione, apprende l'agenzia italiana ANSA, potrebbe essere presa anche per l'udienza generale del mercoledì.

Neuer Inhalt Horizontal Line