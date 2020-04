"Abbiamo lanciato un'iniziativa con una rete di una trentina di piccole imprese del settore sociale e solidale. Fabbricheranno due milioni di maschere riutilizzabili in tessuto che saranno regalate": lo ha annunciato oggi la sindaca di Parigi, Anne Hidalgo.

"Come dicono molti medici da tempo, ognuno dovrà avere una protezione - ha aggiunto la Hidalgo ai microfoni di France Info - qualsiasi tipo di foulard o maschera è meglio di niente. Bisogna imparare a vivere con queste protezioni, anche dopo l'epidemia di coronavirus".

La sindaca ha precisato che, per preparare il post-confinamento, gli addetti del Comune stanno lavorando per mettere a disposizione gel disinfettante "quasi ad ogni angolo di strada", nelle stazioni della metropolitana, alle fermate degli autobus, per "potersi anche lavare le mani".

Intanto, il comune della capitale francese, nonché il prefetto di polizia, hanno annunciato il divieto di ogni attività sportiva individuale tra le ore 10.00 e le 19.00. La decisione, una prima in Francia, entrerà in vigore da domani.

