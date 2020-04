Mascherine per tutti in Spagna?

Il ministro spagnolo della Sanità, Salvador Illa, ha fatto sapere che nelle prossime ore il governo raccomanderà l'uso delle mascherine a tutta la popolazione. Lo riporta El Pais.

La misura non è ancora stata annunciata ufficialmente ma in conferenza stampa Illa ha anticipato che "molto probabilmente raccomanderemo l'uso delle maschere a tutta la popolazione spagnola". "Stiamo studiando un insieme di misure - ha spiegato - ma non voglio anticipare nulla".

