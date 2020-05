Superati i sei milioni di casi positivi al Covid-19 nel mondo. Secondo il bilancio aggiornato della pandemia di coronavirus della Johns Hopkins University (Jhu) il numero di casi confermati si attesta a 6'063'588 mentre il numero dei morti è salito a 369'244.

Negli Usa si registrano 1'770'384 casi (103'781 morti), in Brasile 498'440 casi (28'834 morti) e in Russia 396'575 casi (4'555 morti). Nel Regno Unito, dove si registrano 274'219 casi confermati, il bilancio dei morti si attesta a 38'458. In Italia, riferisce Jhu, 232'664 casi confermati e 33'340 morti.

