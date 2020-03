Il Ticino chiude tutte le scuole dell'obbligo a partire da lunedì.

Lo ha comunicato poco fa il Consiglio di Stato, aggiungendo che per scongiurare il rischio di scambio intergenerazionale, al più tardi da martedì sarà garantito un servizio di accudimento per gli allievi che per ragioni famigliari non possono restare a casa.

Una serie di ulteriori misure più restrittive per l'economia privata, già in fase di allestimento, sarà comunicata domani, aggiunge il governo ticinese in una nota. L'Amministrazione pubblica garantirà i servizi di base e interromperà l'erogazione di servizi al pubblico non prioritari.

Neuer Inhalt Horizontal Line