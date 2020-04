Donald Trump non esclude il distanziamento sociale fino all'estate.

Il presidente americano Donald Trump non esclude la possibilità di estendere le linee guida sul distanziamento sociale fino all'estate: le estenderemo fino a quando non ci "sentiremo sicuri", ha dichiarato.

Intanto c'è stato il via libera della Camera americana allo stanziamento di 484 miliardi di dollari per le piccole e medie imprese (pmi) e gli ospedali travolti dal coronavirus.

I fondi approvati vanno a finanziare il Payckek Protection Program, il piano per le pmi approvato in precedenza e che ha registrato in pochi giorni l'esaurimento dei 350 miliardi precedentemente stanziati. Il provvedimento, già approvato dal Senato, approda sulla scrivania di Trump.

Gli ultimi dati provenienti dagli Stati Uniti parlano di 866.646 casi e quasi 50'000 morti, secondo cifre pubblicate dalla Johns Hopkins University.

