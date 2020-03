In una conferenza stampa alla Casa Bianca sul coronavirus, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha escluso per ora un lockdown su scala nazionale: "Non è necessario, lo hanno fatto la California e New York ma la situazione non è ovunque la stessa", ha detto.

Trump ha inoltre annunciato di aver firmato ieri sera il ricorso al Defense Production Act, la legge che risale al conflitto con la Corea e che consente al presidente di potenziare la produzione delle aziende private per beni strategici, come mascherine e respiratori.

