La Casa Bianca ha ordinato alle agenzie di intelligence americane di cercare prove per stabilire se la Cina e l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) abbiano nascosto ciò che sapevano all'inizio della pandemia di coronavirus.

Lo rivelano funzionari Usa - ex e ancora in servizio - a Nbc News. Secondo le fonti, la settimana scorsa sono state inviate specifiche istruzioni a National Security Agency, Defense Intelligence Agency e Cia per cercare informazioni sui primi giorni dell'epidemia e per capire se c'è stato un insabbiamento da parte di Pechino e dell'agenzia Onu.

In particolare, agli 007 è stato chiesto di determinare ciò che l'Oms sapeva di due laboratori di ricerca che studiavano i coronavirus nella provincia cinese di Wuhan.

