Al momento il premier britannico Boris Johnson e la Regina Elisabetta II si sono sentito solamente via telefono (foto d'archivio)

Il premier britannico Boris Johnson, formalmente ancora a riposo dal lavoro di governo dopo i giorni del contagio da coronavirus, è tornato ieri sera alla consuetudine dell'udienza settimanale con la regina, seppure al momento per telefono.

Continua dunque la graduale ripresa del premier Tory britannico Boris Johnson, in convalescenza nella residenza governativa di campagna di Chequers dopo il ricovero in ospedale - con il trasferimento in terapia intensiva - e infine la dimissione nei giorni di Pasqua.

La conversazione, già preannunciata, è stata confermata oggi da un portavoce di Downing Street nel briefing ai giornalisti seguito alla riunione quotidiana del consiglio di gabinetto. Il portavoce ha aggiunto che il primo ministro, sempre ieri, ha avuto pure un colloquio telefonico con il suo supplente Dominic Raab, Primo segretario di Stato e ministro degli Esteri, per aggiornarsi sulla situazione politica e sull'emergenza Covid-19.

La audizioni fra Johnson e la 94enne regina Elisabetta si erano interrotte da oltre 3 settimane, dopo che l'ultima era già avvenuta per telefono per ragioni precauzionali.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram