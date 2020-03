Posticipate le finali per club di Champions ed Europa League, originariamente previste per maggio. Lo ha formalizzato oggi la Uefa, senza indicare nuove date per le due partite, a causa della crisi sanitaria legata alla pandemia da coronavirus in corso in Europa.

Nessuna decisione è invece stata ancora presa in termini di date per la riorganizzazione delle finali, compresa quella della Champions League femminile.

Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana a seguito della conference call tra gli stakeholders del calcio europeo, presieduta dal presidente Uefa Aleksander Ceferin, valuterà le opzioni disponibili.

Il gruppo ha già iniziato ad esaminare il calendario. Gli annunci saranno fatti a tempo debito conclude il comunicato dell'Uefa.

