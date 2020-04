KEYSTONE/EPA/CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION HANDOUT

Quasi mille contagi da coronavirus in più in 24 ore in Svizzera.

I casi confermati di coronavirus in Svizzera sono in continuo aumento. Secondo i dati pubblicati oggi dall'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) sono ora 17'139, ovvero quasi mille (963) in più rispetto a 24 ore prima.

Almeno 378 persone sono morte. Rispetto a ieri si contano dunque cinque vittime in più.

Il numero di test eseguiti nella Confederazione finora sono stati 130'700, di cui il 15% risultati positivi.

In Ticino - in base ai dati forniti stamane in una nota dallo Stato maggiore cantonale di condotta - i decessi sono 132, dodici in più di ieri. I nuovi casi di contagio registrati sono 104, per un totale di 2195 casi positivi cumulativi a partire dal 25 febbraio 2020.

Secondo un calcolo dell'agenzia Keystone-ATS le persone che hanno perso la vita dopo essersi ammalati di Covid-19 sono almeno 452, 25 in più di ieri. Quest'ultimo conteggio si basa sui dati dei Cantoni, quello dell'UFSP sugli annunci di laboratori e medici. Per questo vi è una discrepanza fra le cifre ufficiali fornite dalla Confederazione e quelle reali.

Neuer Inhalt Horizontal Line