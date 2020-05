È in quarantena da oggi negli Stati Uniti, Stephen Hahn, una delle più alte autorità governative americane a difesa della salute pubblica e membro della task force della Casa Bianca per la lotta al coronavirus.

Capo della Food and drug administration (Fda) - che in questi mesi svolge un ruolo cruciale dando l'autorizzazione di emergenza a nuovi possibili farmaci o test contro il SARS-Cov-2 - Hahn è stato in contatto con un individuo risultato positivo al virus.

Per il momento Hahn - che ha fatto un tampone - è risultato negativo, ma resterà a casa per 14 giorni. Non è chiaro se altri membri del comitato della Casa Bianca si metteranno in quarantena.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram