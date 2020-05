La portavoce del vice presidente americano Mike Pence ha contratto il Covid-19. La notizia è arrivata mentre Pence era in partenza per Des Moines, nell'Iowa, per discutere con le autorità locali della riapertura dei luoghi di culto ai fedeli.

Il volo è decollato con un'ora di ritardo per consentire a diversi esponenti dello staff del vice presidente di lasciare l'aereo, probabilmente per mettersi in auto isolamento. Un militare dello staff che presta servizio al presidente Trump è risultato positivo al Covid-19.

Donald Trump ha precisato che la donna non ha avuto contatti con lui ma che ha trascorso del tempo con il suo vice.

Neuer Inhalt Horizontal Line

Contenuto esterno Raggiungeteci su Instagram