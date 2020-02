Terzo caso di coronavirus di origine sconosciuta negli Usa, questa volta nello Stato dell'Oregon, sullo costa del Pacifico. Lo hanno reso noto le autorità in una conferenza stampa a Portland.

Si tratta di una persona residente nella contea di Washington che non risulta aver viaggiato in Paesi colpiti dall'epidemia né aver avuto contatti con persone contagiate.

Altri due casi analoghi sono stati registrati in California. Contagiati un uomo di 65 anni della contea di Santa Clara e una donna in quella di Solano, a circa 150 km di distanza.

Nel frattempo i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc) chiedono che ogni Stato e ogni dipartimento locale alla sanità abbia la capacità di fare il test per il coronavirus entro la fine della prossima settimana. Lo ha detto la direttrice, Nancy Messonnier, ammettendo che finora le cose "non sono andate così lisce come volevamo".

Alcuni kit con i test mandati inizialmente ai laboratori statali e locali erano difettosi e questo ha ritardato la capacità di testare i casi positivi. Solo un pugno di laboratori, oltre ai Cdc, hanno potuto effettuare i test.

Neuer Inhalt Horizontal Line