E' entrata oggi in vigore in Yemen la tregua di due settimane annunciata nelle ultime ore unilateralmente dalla Coalizione araba a guida saudita che dal 2015 combatte contro l'insurrezione Huthi nel nord e nel centro del paese.

Media panarabi e yemeniti riferiscono di una calma relativa registratasi stamani, già dalle prime ore del giorno nei vari teatri del conflitto in corso da quattro anni nel contesto di una endemica instabilità yemenita.

La tregua è entrata in vigore alle 12 locali (le 11 in Italia), così come annunciato ieri sera dal comando della Coalizione a Riad. La sospensione delle attività belliche era stata richiesta nei giorni scorsi dall'inviato Onu per lo Yemen, Martin Griffiths, nel contesto degli sforzi di contenere il diffondersi del coronavirus.

E mentre il conflitto yemenita ha causato in 4 anni circa 100mila morti, per ora nessun caso positivo al Covid-19 e nessun decesso attribuito al virus si è registrato nel Paese.

