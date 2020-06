In Svizzera, "Mister Corona" Daniel Koch è diventato il volto della gestione delle crisi durante il Covid-19. Per questo motivo ora è nominato per l'Humor Shovel 2020.

Fino a pochi giorni fa, Daniel Koch era il responsabile delle malattie trasmissibili presso l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP). Lo sanno anche quasi tutti i bambini svizzeri, che il massimo funzionario ha guidato la Svizzera nel periodo di crisi della pandemia di Covid-19. Nel frattempo è andato in pensione, lui che l'aveva addirittura posticipata causa la sua funzione. E oggi il Festival dell'Umorismo di Arosa lo nomina per l'Humour Shovel 2020.

Il direttore del festival Frank Baumann afferma che solitamente l'umorismo è una tratto caratteristico che si addice raramente ad un funzionario pubblico.

Il direttore di Arosa Tourismus Pascal Jenny spiega la nomina, evidenziando che Daniel Koch ha svolto "un lavoro eccellente e di valore superiore nella gestione delle crisi". Jenny è rimasto impressionato dalla "freddezza mediatica" di Koch, dalla sua capacità di semplificare le cose, "che ha sempre condito con un buon pizzico di umorismo".

Il 5 dicembre, nell'ambito del 29° Arosa Humour Festival, verrà annunciato il vincitore della "Pala dell'Umorismo 2020". Il premio viene assegnato ogni anno a personalità del mondo della politica, dell'economia, dello sport o della cultura.

