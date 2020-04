La raccolta di fondi per la rielezione di Donald Trump raggiunge cifre record (archivio)

Il coronavirus non ferma la raccolta fondi per la rielezione di Donald Trump. La campagna per la rielezione del presidente ha raccolto 212 milioni di dollari nel primo trimestre del 2020, secondo quanto reso noto dal partito repubblicano.

Solo durante il mese di marzo, in piena crisi per la pandemia, sono stati raccolti 63 milioni di dollari. Una cifra inferiore rispetto agli 86 milioni raccolti a febbraio, ma si tratta pur sempre del secondo miglior mese per fondi raccolti.

Da quando è partita la campagna elettorale sono stati raccolti 677 milioni di dollari per la rielezione del tycoon. Il rivale democratico, l'ex vice presidente Joe Biden, ha invece messo insieme poco meno di 90 milioni di dollari in un anno.

