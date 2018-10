Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Il Cremlino sta preparando un incontro a Mosca tra il presidente russo Vladimir Putin e il consigliere per la sicurezza nazionale Usa John Bolton: lo ha detto il portavoce di Putin, Dmitri Peskov.

Bolton arriverà a Mosca domenica sera e resterà in Russia lunedì 22 e martedì 23 ottobre. In quei giorni dovrebbe incontrare il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov e, come già annunciato, il segretario del Consiglio di sicurezza russo Nikolai Patrushev.

