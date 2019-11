Cresce a piccoli passi la parità di genere su Internet: aumenta infatti il numero di donne 'connesse', il 48% contro il 58% degli uomini.

L'uso di internet sta crescendo anche a livello globale, con 4,1 miliardi di persone, pari al 53,6% della popolazione, che vi ha accesso.

Lo indica il rapporto dell'Agenzia delle Nazioni Unite per le tecnologie della comunicazione Itu. "I rapporti dell'Itu sono un potente strumento per comprendere meglio i problemi di connettività, incluso il divario di genere digitale", ha rilevato Houlin Zhao, segretario generale dell'Itu.

Secondo il rapporto persiste ancora il gap tra donne e uomini nell'accesso a Internet, ma poco alla volta la situazione sta cambiando, considerando che nel 2017 le donne connesse erano il 44,9% contro il 50,9% degli uomini.

In generale i dati mostrano che tra il 2013 e il 2019, il divario di genere si è quasi azzerato nelle Americhe e si è ridotto in Europa e Russia. Tuttavia, negli Stati arabi, in Asia e nel Pacifico e in Africa, il divario di genere è cresciuto.

