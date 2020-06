La navetta Crew Dragon "profuma come un'auto nuova: quando abbiamo aperto il portello si capiva che era un veicolo nuovo". Lo afferma, durante la conferenza stampa dalla Stazione spaziale internazionale, l'astronauta Chris Cassidy della Nasa.

Cassidy - nel ruolo di comandante - ieri ha accolto a bordo gli astronauti Doug Hurley e Bob Behnken, arrivati dopo 19 ore di volo a bordo della navetta di SpaceX.

Dalla Stazione spaziale "abbiamo seguito il lancio della navetta con grande entusiasmo", spiega Cassidy. "Mentre osservavo le manovre per l'attracco ieri - aggiunge - mi ha colpito vedere che questo piccolo puntino in avvicinamento doveva essere agganciato a un pezzo di metallo che stava a 15 metri da me. Dal punto di vista tecnico è stato splendido vedere come tutto procedeva: dal punto di vista storico, è stato un giorno impressionante. Sono orgoglioso di averlo vissuto".

