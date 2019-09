L'abolizione della penalizzazione fiscale del matrimonio non è per oggi. Il Consiglio degli Stati ha deciso - con 25 voti contro 18 - di rinviare il progetto al Consiglio federale. La maggioranza chiede al Governo di proporre modelli fiscali alternativi.

I dibattiti si preannunciavano tesi sin dall'inizio: da una parte i gruppi PPD e UDC volevano abolire la penalizzazione fiscale del matrimonio limitando il più possibile le perdite fiscali per le casse dello Stato. Dall'altra, PLR e sinistra volevano altri modelli, come quello in vigore nel canton Vaud o con un'imposizione individuale.

Il Consiglio nazionale, dove le maggioranze sono un po' diverse rispetto alla Camera dei cantoni, deve ancora esprimersi sul progetto di riforma elaborato dal Consiglio federale dopo l'annullamento del voto sull'iniziativa del PPD riguardante l'imposizione fiscale dei coniugi.

Neuer Inhalt Horizontal Line