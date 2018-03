Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 3 luglio 2013 13.04 03 luglio 2013 - 13:04

Tre anni dopo l'assegnazione e la cerimonia di consegna ad una seggiola vuota, il Premio Sakharov 2010 dell'Unione europea per la libertà di pensiero è stato consegnato nell'emiciclo della plenaria del Parlamento europeo al dissidente cubano Guillermo Farinas.

"Cuba sarà libera non per gentile concessione di un governo illegittimo ma per volontà del suo popolo", ha detto Farinas, che ha scontato complessivamente 11 anni di prigione ed ha affrontato 23 scioperi della fame.

