Questo contenuto è stato pubblicato il 14 giugno 2018 18.35 14 giugno 2018 - 18:35

Gli assicuratori non devono pagare il materiale necessario per le prestazioni di cura

Le casse malattie riunite sotto l'associazione Curafutura rinunciano alle richieste di rimborso nei confronti di Spitex, che si occupa di assistenza a domicilio, di case di cura e di personale infermieristico indipendente.

Secondo una recente decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF), gli assicuratori per sette anni hanno pagato prestazioni superiori al dovuto, che ora sono a carico di Cantoni e Comuni.

Per il materiale necessario per le prestazioni di cura - ad esempio bende, siringhe e ausili per la deambulazione - non sussiste dal 2018 alcun diritto al rimborso separato, indica in una nota odierna Helsana, che fa parte di Curafutura. Il nuovo regime di finanziamento delle cure è entrato in vigore nel 2011.

Lo scorso autunno il TAF ha emesso una sentenza a favore degli assicuratori. I giudici hanno stabilito che il materiale di cura non deve più essere fatturato tramite l'assicurazione sanitaria obbligatoria. Questi costi devono essere assunti a partire dal 2018 dai "finanziatori residui", ovvero Cantoni e Comuni.

