Oltre 2000 persone - per la maggior parte curdi di Svizzera e simpatizzanti - hanno partecipato questo pomeriggio a Zurigo a una manifestazione di protesta contro l'offensiva turca nel nord della Siria.

I partecipanti hanno inscenato un corteo per le vie di Zurigo accompagnato da fischi e musica popolare curda. Il motto della manifestazione era "Sciopero per Rojava!". I dimostranti hanno chiesto al Consiglio federale azioni concrete per mettere sotto pressione la Turchia. Stando alla polizia zurighese, non vi sono stati disordini.

