Costerà fino a 1,5 miliardi di euro di costi aggiuntivi per il 2019 il richiamo dei veicoli diesel nel mondo alla casa produttrice Daimler.

E' quanto reso noto stamattina dal gruppo di Stoccarda, che in una nota fa riferimento a "probabili spese supplementari per procedimenti amministrativi e giudiziari in corso e a misure riguardanti i veicoli diesel Mercedes-Benz in diverse regioni e mercati".

Già per il 2019 erano stati accantonati per le spese derivanti dal dieselgate 1,6 miliardi di euro, a cui si aggiungono ora spese aggiuntive tra 1,1 e 1,5 miliardi di euro.

Secondo i dati preliminari, il gruppo Daimler prevede per l'anno 2019 un risultato operativo (Ebit) di 5,6 miliardi di euro. Si tratterebbe della metà del risultato dell'anno precedente. Il bilancio ufficiale sarà reso noto l'11 febbraio prossimo.

Neuer Inhalt Horizontal Line