Il partito socialista lancerà il referendum contro l'aumento delle deduzioni fiscali per le spese sostenute per la custodia dei figli da parte di terzi, approvato ieri dalle Camere federali.

Il progetto di sgravio, che vuole incoraggiare i genitori a lavorare e migliorare la conciliabilità tra attività professionale e famiglia, concerne unicamente l'imposta federale diretta (IFD).

"Con questa revisione, quasi la metà delle famiglie rimane a mani vuote", ha fatto sapere il consigliere nazionale Roger Nordmann (PS/VD), citato in un comunicato. Metà delle famiglie non pagano infatti l'imposta federale diretta. Gli sgravi, per un volume complessivo di 350 milioni di franchi, andranno soprattutto a beneficio delle famiglie con un reddito alto "che non hanno per nulla bisogno di aiuti".

