Greta Thunberg in barca a vela

Dopo aver superato a bordo della barca a vela Malizia II condizioni meteo avverse per umidità e vento al Sud di Terranova, Greta Thunberg su Twitter annuncia oggi, dodicesimo giorno di traversata atlantica, che "ci stiamo avvicinando alla terraferma nordamericana".

Greta Thunberg sta compiendo un viaggio a zero emissioni dal Regno Unito a New York per il summit dell'Onu sul clima.

Un regista sta documentando la navigazione. Oggi, "condizioni difficili, ma vela sottovento", osserva ormai da provetta velista. Intanto, Greta ribadisce che a scuola "lo sciopero del clima" continua e ha raggiunto la 53esima settimana di "Friday for Future", movimento junior ispirato dalla giovane ambientalista.

