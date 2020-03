Dormakaba ha registrato un'inattesa contrazione del risultato nei primi sei mesi dell'esercizio 2019/2020. A fine dicembre l'utile netto del gruppo, specializzato nei sistemi di sicurezza, è calato del 5,8% a 119,4 milioni di franchi.

Contrazione anche per il fatturato, sceso dello 0,8% a 1,39 miliardi di franchi, così come per l'Ebitda (-4,0% a 214,1 milioni) e il relativo margine, sceso di 0,5 punti percentuali al 15,5%, indica la società in una nota odierna.

Gli analisti consultati dall'agenzia AWP avevano previsto un fatturato di 1,40 miliardi e un Ebitda di 228,7 milioni. L'utile netto è inferiore alla proiezione meno ottimistica.

La direzione motiva questi risultati con il contesto macroeconomico e geopolitico complicato, l'impatto significativo ma difficile da valutare dell'epidemia di Covid-19, l'elevata volatilità, così come i persistenti conflitti commerciali. La società ha abbandonato le sue ambizioni di crescita per l'intero anno e ora prevede un moderato calo sia dei ricavi che del margine Ebitda.

