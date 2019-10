L'assicuratore Swiss Life vuole investire circa 100 milioni di franchi per la ristrutturazione della storico "edificio Manor".

Come noto, a partire dal gennaio 2020 Manor lascerà il posto dopo 35 anni, poiché i proprietari dell'immobile si sono accordati per un contratto d'affitto più oneroso con Swiss Life.

Entrando nella nuova era, dal piano sotterraneo fino al primo l'edifico offrirà spazi per attività commerciali, ha spiegato in conferenza stampa il responsabile del reparto immobiliare di Swiss Life Renato Piffaretti. Più in alto ci saranno invece uffici, ma nessun appartamento.

Secondo Piffaretti ci sono già numerosi interessati, ma nessun contratto è stato ancora firmato. Ora è tempo di progettare e i lavori proseguiranno per tre anni.

