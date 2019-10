Come altrove, anche in Francia gli editori si sentono sfruttati da Google.

Gli editori francesi hanno annunciato oggi in una conferenza stampa a Parigi che denunceranno Google all'Authority della concorrenza e investiranno il governo della mancata applicazione da parte del motore di ricerca della direttiva sul copyright della stampa online.

Riuniti sotto l'egida dell'Alliance de la presse d'information générale, gli editori hanno annunciato la loro iniziativa nel giorno in cui è entrata in vigore in Francia la legge che traspone nel diritto francese la direttiva europea sul copyright.

Google ha già avvertito nelle settimane scorse che le informazioni che, in base alla direttiva, dovrebbero essere a pagamento, diventeranno molto meno visibili nella lista dei risultati derivanti da una ricerca online. L'agenzia AFP, che non fa parte dell'Alliance, prepara una analoga denuncia, secondo quanto si apprende dalla sua direzione.

