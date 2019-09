"Le autorità egiziane dovrebbero proteggere il diritto a protestare pacificamente nel rispetto degli obblighi dell'Egitto assunti in base al diritto internazionale dei diritti umani".

E' quanto afferma Human Rights Watch in una nota in riferimento alle proteste contro il presidente Abdel Fattah al Sisi di ieri sera al Cairo ed in altre città egiziane, aggiungendo che le autorità dovrebbero rilasciare immediatamente tutti gli arrestati per il fatto di aver esercitato esclusivamente i loro diritti.

Mentre sui social media si possono vedere immagini e video delle varie proteste antigovernative che ieri sera hanno interessato Alessandria, Suez, Mahalla el-Kubra oltre a piazza Tahrir al Cairo, il vice direttore di Hrw per il Medioriente e il Nord Africa, Michael Page, afferma che "le agenzie di sicurezza del presidente Sisi hanno di nuovo usato una forza brutale per sedare le proteste pacifiche", aggiungendo che "le autorità devono riconoscere che il mondo sta guardando e devono compiere i passi necessari per evitare che si ripetano le atrocità del passato".

"Sisi vai via" e "La gente vuole far cadere il regime" sono alcuni degli slogan intonati dai manifestanti. La polizia ha usato i gas lacrimogeni per disperdere la manifestazione su Piazza Tahrir. Media locali riferiscono di alcuni arresti, mentre non si registrerebbero feriti.

