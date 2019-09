Saranno soprattutto le aziende del settore della costruzione ad approfittare dell'onda verde che - stando ai sondaggi - si registrerà nelle elezioni federali: lo afferma uno studio pubblicato oggi dalla società di consulenza Kepler Cheuvreux.

Il dibattito sul clima - constatano gli analisti dell'impresa - favorisce i Verdi, ma non solo: anche gli esponenti degli altri partiti cercano di mostrarsi competenti in ambito ambientale. Di conseguenza dopo le elezioni l'agenda politica potrebbe diventare effettivamente più ecologista, in particolare in relazione a normative, imposte e sovvenzioni.

Ne potrebbero beneficiare, fra le aziende quotate in borsa, società attive nel comparto della costruzione come Arbonia, Geberit e Zehnder. Anche Implenia e Stadler Rail potrebbero approfittare delle esigenze di mobilità più orientate all'ecologia. Più difficile rischia di essere la situazione per aziende attive in ambiti industriali energivori o nella chimica, quali Clariant e Schmolz+Bickenbach. Ma anche il comparto alimentare - Emmi e Orior - potrebbe subire ripercussioni negative.

Neuer Inhalt Horizontal Line