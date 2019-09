È Jacques Neirynck l'aspirante più anziano al Consiglio Nazionale. L'88enne PPD vodese è assai conosciuto, anche perché non sarebbe la sua prima esperienza alla camera del popolo: era stato consigliere nazionale fra il 2007 e il 2015, quando non è stato rieletto.

Neirynck è professore onorario del Politecnico federale di Losanna di origine belga e naturalizzato svizzero. Ha scritto anche romanzi storici e polizieschi.

Logicamente meno conosciuto è invece il candidato più giovane: si tratta di Sebastian Huber ed è in lizza per i Verdi liberali di Lucerna. Al momento ha ancora 17 anni: compierà i 18 - età minima per essere eletto - il 19 ottobre, il giorno prima della chiamata alle urne.

