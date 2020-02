"Facebook fa schifo, va cancellato". A scagliarsi contro la creatura di Mark Zuckerberg è un altro guru della Silicon Valley, Elon Musk, il fondatore della Tesla.

La sparata di Musk in un tweet in cui risponde ad un post dell'attore Sacha Baron Cohen che chiede un maggior controllo da parte del governo sul social media. Cohen critica anche Twitter e Google, definiti le più grandi macchine propagandistiche della storia.

Musk non ha dato spiegazioni sul perché si è scagliato contro Facebook con l'hashtag "#DeleteFacebook. It's lame". Tuttavia non è la prima volta che esprime il suo parere negativo nei confronti della piattaforma o di Mark Zuckerberg. Nel 2018, dopo lo scandalo Facebook-Cambridge Analytica, connesso alla gestione dei dati per influenzare le campagne elettorali, Musk aveva cancellato sia il suo account su Facebook sia quelli delle sue aziende, Tesla (TSLA) e Space X. Ha ancora attivo però un profilo Instagram, di proprietà di Facebook.

