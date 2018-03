Il seguente contenuto proviene da partner esterni. Non possiamo dunque garantire che sia accessibile per tutti gli utenti.

Questo contenuto è stato pubblicato il 7 luglio 2014 14.29 07 luglio 2014 - 14:29

Centinaia di passeggeri sono stati evacuati stamattina da un treno Eurostar diretto da Londra a Parigi, fermatosi dentro il tunnel sotto la Manica per un guasto tecnico. Lo riferisce la società su Twitter. Al momento, il tunnel è aperto solo in un senso e tutti i collegamenti tra la capitale inglese e quella francese sono in forte ritardo.

