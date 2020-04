In arrivo nuova app targata Facebook.

Facebook è pronto a fare concorrenza a YouTube di Google e a Twitch di Amazon nel settore dei videogiochi trasmessi online.

Come anticipato dalla stessa società al New York Times, il social lancia oggi un'applicazione dedicata a trasmettere in streaming e a guardare, le partite ai videogame.

Facebook Gaming - versione mobile del servizio giochi interno al social network - arriva oggi su smartphone e tablet Android, mentre è attesa l'approvazione di Apple per portarlo su iPhone e iPad.

La novità sarebbe dovuta uscire a giugno, ma l'emergenza sanitaria e la conseguente quarantena hanno spinto l'azienda di Mark Zuckerberg ad anticipare il lancio della app, sperimentata per 18 mesi in Asia e in America Latina.

"Stiamo vedendo una grande crescita della fruizione dei videogiochi durante la quarantena", ha detto al Nyt la responsabile della app Facebook, Fidji Simo. Il social ha reso noto che, dei suoi 2 miliardi e mezzo di utenti, sono 700 milioni quelli che fruiscono di contenuti legati ai videogame.

"Investire nei giochi in generale è diventata una nostra priorità, perché sono una forma di intrattenimento che connette davvero le persone", ha affermato Simo. "Non è solo una forma passiva di consumo, ma un intrattenimento interattivo che unisce le persone".

